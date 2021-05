Show del Napoli allo Stadio Maradona: 5-1 all’Udinese, la Champions è sempre più vicina

Allo stadio Maradona è goleada azzurra! Il Napoli ha letteralmente travolto l’Udinese questa sera, nel match valido per la 36ª giornata di Serie A. Un 5-1 importantissimo per Gattuso e la sua squadra, che adesso hanno ben 4 punti di vantaggio sulla Juventus, che sperava in un pareggio o una sconfitta degli azzurri in ottica Champions.

Il Napoli, trascinato da Osimhen, ha confermato il suo splendido stato di forma, non lasciando nulla al caso e mettendo ancor più nei guai la Juventus, e adesso si trova per una notte in seconda posizione in classifica. Sono stati Zielinski, Fabian Ruiz, Lozano, Di Lorenzo e Insigne i marcatori di questa serata stratosferica, che vede il Napoli sempre più vicino all’obiettivo Champions.

La rete di Okaka non basta all’Udinese per mettere in difficoltà il Napoli. Settimo risutato utile consecutivo per gli azzurri, pronti al quasi certo ritorno in Champions League.