Pessimo Nadal a Madrid, Zverev lo annienta in due set: sfuma la semifinale per Rafa

Colpo di scena nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, Rafa Nadal esce di scena al cospetto di un sontuoso Alexander Zverev, vedendo svanire così la possibilità di imporsi davanti al pubblico spagnolo.

Il numero 2 del mondo gioca una partita davvero pessima per i suoi standard, permettendo così al proprio avversario di prendersi una vittoria prestigiosa, che gli consente così di accedere in semifinale dove se la vedrà contro Dominic Thiem, abile ad eliminare a sua volta in tre set John Isner.

La partita

Una prestazione al di sotto delle aspettative quella di Rafa Nadal, costretto ad alzare bandiera bianca contro il miglior Zverev del 2021. Il tedesco domina in lungo e in largo la gara, chiudendo in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 dopo un’ora e 45 minuti di partita. Un risultato di prestigio per il numero 6 del ranking ATP, capace di ritrovare il proprio gioco e il proprio ritmo in una delle partite più importanti della stagione, portando a casa lo scalpo più prestigioso sulla terra rossa.