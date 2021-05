ATP Lione: Musetti ci prova, ma in finale ci va Tsitsipas! L’azzurro ko in 3 set

Lorenzo Musetti aveva iniziato col piede giusto il match di questo pomeriggio, valido per le semifinali del torneo ATP di Lione, in corso sui campi in terra battuta della città francese. Il giovane azzurro ha dovuto fare i conti, però, col più esperto Tsitsipas, che dopo il ko al primo set ha reagito e ha preso in mano la situazione, riuscendo in un’importante rimonta. Al termine di un match durato un’ora e 43 minuti, è il greco numero 5 del ranking ATP a staccare il pass per la finalissima. Applausi comunque per Musetti. Il match è terminato col punteggio di 4-6, 6-3, 6.0.