ATP Parma, Musetti suda ma si prende il derby tutto italiano: Mager si arrende dopo tre set

Il derby tutto italiano del primo turno del torneo ATP di Parma sorride a Lorenzo Musetti, bravo a superare Gianluca Mager e a staccare il pass per il turno successivo.

Una vittoria sudata quella del numero 76 del ranking, arrivata solo al terzo set dopo essere passato in svantaggio dopo la prima frazione, persa con il punteggio di 6-4. Da quel momento in poi però Musetti alza il livello del proprio gioco e non lascia scampo a Mager, stendendolo dopo poco più di un’ora e mezza con il risultato finale di 4-6, 6-1, 6-2. Al secondo turno del torneo ATP di Parma, Lorenzo Musetti se la vedrà con il vincente del match tra Querrey e Nishioka, una sfida equilibrata difficile da pronosticare.