ATP di Lione, Musetti fa fuori anche Korda: staccato il pass per i quarti di finale

Ancora un quarto di finale per Lorenzo Musetti! Il giovane tennista azzurro ha conquistato oggi una speciale vittoria: dopo il successo su Auger-Aliassime, Musetti, numero 88 del ranking ATP, ha trionfato in campo al torneo ATP di Lione contro lo statunitense Korda, numero 65 della classifica mondiale. Musetti ha trionfato col punteggio di 6-3, 1-6, 6-4 dopo due ore di gioco, staccando il pass per i quarti di finale, dove sfiderà il vincente del match tra Goffin e Bedene.

Le parole di Musetti

“E’ stato un po’ frustrante, ho perso concentrazione e lui ha vinto facilmente il secondo set. Ha giocato molto bene, io non ho giocato molto bene ma ho giocato col cuore, sono molto orgoglioso. Mi spiace per lui perchè ha giocato molto bene”, queste le parole di Musetti dopo il successo.