Immenso Musetti al Roland Garros, elimina Goffin e vola al 2° turno: niente da fare per Sonego

Super Lorenzo Musetti all’esordio al Roland Garros 2021, vittoria pazzesca del tennista azzurro al cospetto di David Goffin, numero 13 del ranking ATP.

Il 19enne di Carrara non lascia scampo al proprio avversario, annientandolo in tre set dopo due ore e ventidue minuti di grande tennis. Una partita perfetta quella di Musetti, capace di imporsi con il punteggio di 6-0, 7-5, 7-6 e staccare così il pass per il secondo turno del Roland Garros, dove affronterà il vincente del match tra Tsonga e Nishioka.

Fuori Sonego

Niente da fare per Lorenzo Sonego nel primo turno del Roland Garros, l’eroe degli Internazionali d’Italia si è arreso in tre set al sudafricano Harris. Un match complicato per l’azzurro, costretto a inseguire per la maggior parte dell’incontro, chiuso in grande stile dal numero 54 del ranking con il punteggio di 7-5, 6-4, 6-4 dopo due ore e diciannove minuti di partita. Nel prossimo turno, Harris se la vedrà con Norrie, che ha annientato Fratangelo in tre semplici set.