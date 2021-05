Uno splendido Musetti sorride al torneo ATP di Lione! L’azzurro, numero 88 del ranking ATP ha staccato oggi il pass per la semifinale del torneo in corso sui campi in terra battuta della città francese. Musetti ha sconfitto in due set, dopo un’ora e 36 minuti di gioco, lo sloveno Bedene. Il match è terminato col punteggio di 6-3, 7-6. Musetti, ora, attende di sapere chi dovrà sfidare tra Nishioka e Tsitsipas.