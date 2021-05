Esordio positivo per Lorenzo Musetti al torneo ATP di Lione, in corso sui campi in terra battuta della città francese. Il giovane azzurro, numero 88 del ranking ATP, ha sconfitto in tre set Auger Aliassime, 19° nella classifica mondiale. L’italiano ha avuto la meglio sul suo rivale canadese dopo due ore e 47 minuti di gioco, col punteggio di 7-6, 6-3, 7-5. Agli ottavi di finale del torneo francese Musetti sfiderà Korda.