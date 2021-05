Una Juventus al… Cuadrado, Inter sconfitta dopo 4 mesi: bianconeri aggrappati al sogno Champions

Una partita assurda, con cinque gol e due espulsioni che confermano la bellezza di un Juventus-Inter di fine campionato.

Alla fine vincono i bianconeri grazie al sigillo di Cristiano Ronaldo e all’inedita doppietta di Cuadrado, che regala tre punti insperati alla squadra di Pirlo dopo il pari dei nerazzurri arrivato su autorete di Chiellini. Succede di tutto allo Stadium, con tre interventi del VAR e un rigore concesso nel finale da Calvarese per intervento di Perisic sullo scatenato Cuadrado. Nel mezzo un turbinio di emozioni che alla fine premiano la Juventus, che resta agganciata al sogno Champions a 90 minuti dalla fine di questo campionato.

Polemiche e colpi di scena

La vittoria della Juventus nel derby d’Italia contro l’Inter, che non perdeva dal 6 gennaio scorso, porta con sé una scia di polemiche e critiche nei confronti dell’operato dell’arbitro Calvarese. Tanti gli episodi controversi, in primis i tre rigori concessi nell’arco dei 90 minuti a cui si aggiunge poi l’espulsione di Bentancur e l’autogol di Chiellini. Situazioni difficili da giudicare, su cui il direttore di gara tradisce un pizzico di eccessiva indecisione, fugata sempre dall’intervento del VAR. Episodi contestati in campo e in panchina, con Pirlo e Conte spesso lamentatisi con il quarto uomo Guida, costretto a calmare i due tecnici. Insomma, tantissime emozioni conclusesi con la vittoria della Juventus, che renderà emozionante anche l’ultima giornata di questo pazzesco campionato.