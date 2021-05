Settebello Italia alla Sardegna Arena, ma il test con San Marino serve solo per le statistiche

L’Italia di Roberto Mancini segna e si diverte nel test amichevole giocato contro San Marino alla Sardegna Arena di Cagliari, una delle ultime sgambate prima del debutto ufficiale a Euro2020 che avverrà l’11 giugno contro la Turchia.

Un’occasione sfruttata alla perfezione dal ct Roberto Mancini per mettere alla prova gli azzurri che scalpitano per strappare un posto nella lista dei 26, nella quale alcuni non riusciranno a rientrare. Un 7-0 rotondo e soddisfacente per il commissario tecnico, contento per la prestazione della sua squadra nonostante la poca consistenza di San Marino. Un’amichevole servita più che altro per impreziosire le statistiche già esaltanti dell’Italia, capace di confermare la propria spiccata propensione al gol.

Politano e Bernardeschi show

Una formazione piena zeppa di seconde linee quella schierata da Mancini alla Sardegna Arena, ma comunque piuttosto competitiva. Ottime le risposte ricevute dal ct soprattutto da Federico Bernardeschi e Matteo Politano, autori di tre dei sette gol segnati dall’Italia a San Marino. Anche un assist per l’esterno della Juventus, riuscito a ritrovare gioco ed entusiasmo dopo un finale di stagione tutt’altro che positivo. Buona la prestazione anche di Matteo Pessina e di Gianmarco Ferrari, entrambi a segno in questa serata sarda, con il centrocampista dell’Atalanta addirittura protagonista di una splendida doppietta. Un test non impegnativo ma comunque indicativo per Mancini, che sfrutterà questa partita e quella del 4 giugno contro la Repubblica Ceca per fugare gli ultimi dubbi e scegliere finalmente i 26 per Euro2020.