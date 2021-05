Niente da fare per Camila Giorgi negli ottavi di finale del torneo WTA di Parma, la tennista azzurra si arrende al cospetto di Coco Gauff che si impone in due set con il punteggio di 6-2, 6-3 dopo un’ora e dodici minuti di partita. Un match praticamente a senso unico, dominato in lungo e in largo dalla numero 30 del ranking che avanza così ai quarti di finale, dove se la vedrà con la connazionale Anisimova.