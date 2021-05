L’Olimpia Milano suda le proverbiali sette camicie ma riesce a conquistare il pass per la Final Four dell’Eurolega 2021, eliminando al termine di Gara-5 il Bayern Monaco di Trinchieri.

Un match emozionante e ricco di colpi di scena quello disputatosi questa sera al Forum di Assago, con la squadra di Ettore Messina che guida l’incontro per larghi tratti della sfida salvo complicarsi la vita nel finale del quarto parziale. L’Olimpia soffre ma si tiene stretta la vittoria, chiudendo con il punteggio di 92-89 che vale il pass per le Final Four di Eurolega in programma a Colonia dal 28 al 30 maggio.

Dopo 29 anni

Un risultato storico per l’Olimpia Milano, che torna a disputare le Final Four di Eurolega dopo ben 29 anni. Un traguardo pazzesco per Ettore Messina, raggiunto col brivido in Gara-5 a causa di 70 secondi di black-out che rischiano di rovinare un’intera stagione. La sirena scioglie però le ansie e le paure, permettendo all’Olimpia di festeggiare in questa notte speciale, impreziosita dai 31 punti di Shields e dalla splendida difesa di Hines. Milano affronterà il Barcellona nelle Final Four, mentre l’altra semifinale la disputeranno CSKA Mosca ed Efes.