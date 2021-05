ATP di Ginevra, Fabio Fognini sul velluto all’esordio: Pella strapazzato in due semplici set

Esordio sul velluto per Fabio Fognini nel torneo ATP di Ginevra, il tennista italiano non lascia scampo a Guido Pella e lo supera nettamente in due semplici set.

Un match mai in discussione quello tra il giocatore azzurro e il suo avversario spagnolo, perennemente in balìa dei colpi del numero 28 del ranking ATP. Un doppio 6-2 in poco più di un’ora che non lascia dubbi sull’andamento della sfida, dominato in lungo e in largo da Fabio Fognini fino al punto decisivo, utile per chiudere la contesa e staccare il pass per il secondo turno. L’azzurro adesso se la vedrà con il vincente del match tra il serbo Djere e il brasiliano Monteiro, ancora in campo sulla terra rossa di Ginevra.