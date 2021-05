ATP Ginevra, Fognini ko al 2° turno: Djere elimina l’azzurro e vola ai quarti

Secondo turno amaro per Fognini al torneo ATP di Ginevra, in corso sui campi in terra battuta della città svizzera. Il campione italiano, numero 29 del ranking ATP, è tornato in campo oggi, dopo l’interruzione di ieri per pioggia, per terminare il match contro Djere. La partita era stata interrotta con i due tennisti che avevano vinto un set a testa, ma oggi Fognini non è riuscito a mettere in difficoltà il giovane serbo, numero 54 della classifica mondiale, che ha trionfato portandosi a casa il terzo set in 34 minuti di gioco.

La partita è terminata col punteggio di 6-3, 7-6, 6-1, dopo due ore e 34 minuti di gioco. Djere stacca quindi il pass per i quarti di finale, nei quali sfiderà il vincente della sfida tra Cecchinato e Shapovalov.