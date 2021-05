Il Napoli supera anche l’ostacolo Fiorentina e vede la Champions, adesso la Juventus trema davvero

L’ultimo ostacolo insidioso è superato, il Napoli batte la Fiorentina e torna davanti alla Juventus nella lotta per la zona Champions quando mancano solo 90 minuti alla fine del campionato.

Una vittoria pesantissima per la squadra di Gattuso, a cui basterà adesso vincere contro il Verona già salvo al Maradona per staccare il pass per la massima competizione europea. Ci pensano Lorenzo Insigne e Piotr Zielinski a spingere Gattuso momentaneamente al terzo posto in classifica, in attesa della sfida tra Milan e Cagliari di stasera, che potrebbe regalare ai rossoneri l’aritmetica qualificazione in Champions in caso di vittoria.

La situazione

La classifica vede al momento l’Atalanta a quota 78 e già aritmeticamente in Champions League, Napoli a quota 76 con il successo di Firenze e la coppia Milan-Juventus appaiata a quota 75. Nel caso in cui i rossoneri dovessero battere il Cagliari nel posticipo serale, sarebbero certi del pass per la massima competizione europea perché in vantaggio con i bianconeri negli scontri diretti. A quel punto resterebbe solo un posto per Napoli e Juventus, impegnate nell’ultimo turno con Verona e Bologna: basterà vincere agli azzurri per escludere la squadra di Pirlo dai primi quattro posti.

Le prime cinque posizioni della Serie A

Inter 88 Atalanta 78 Napoli 76 Milan* 75 Juventus 75

*Una partita in meno