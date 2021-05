Europei di nuoto 2021, Miressi trascina l’Italia sul podio della 4×100 mista mixed: è bronzo per gli azzurri

Si chiude con un’altra medaglia per l’Italia la quarta giornata degli Europei di nuoto 2021, in corso di svolgimento a Budapest. Il quartetto azzurro della 4×100 mista mista riesce a conquistare la medaglia di bronzo, piazzandosi alle spalle di Gran Bretagna e Olanda. Margherita Panziera, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Alessandro Miressi fermano il crono sul 3’42″30, poco meno di 14 secondi più lento dei britannici che centrano oro e record europeo. Decisiva per l’Italia l’ultima frazione di Miressi, riuscito a portare gli azzurri sul podio e a sfiorare addirittura l’argento.