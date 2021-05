ATP di Ginevra, Federer ko all’esordio: Andujar trionfa in 3 set

Esordio amaro per Roger Federer al torneo ATP di Ginevra, torneo in corso sui campi in terra battuta della città svizzera. Il tennista elvetico, numero 8 del ranking ATP ha ceduto allo spagnolo Andujar dopo un’ora e 54 minuti di gioco. Andujar ha portato a casa il primo set, ma Federer ha reagito bene e ha pareggiato i conti nel secondo set. Sul finale, però, lo spagnolo ha avuto la meglio, aggiudicandosi la vittoria, col punteggio di 6-4, 4-6, 6-4, e staccando il pass per i quarti di finale del torneo. Federer tornava a giocare sulla terra rossa dopo due anni di assenza su questa superficie.