L’avventura di Sara Errani al torneo WTA 250 di Parma, in corso sui campi in terra battuta della cittò italiana, si ferma ai quarti di finale. La numero 108 del ranking WTA è stata eliminata oggi dalla statunitense Stephens: il match è terminato dopo un’ora e 26 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 6-0. Stephens, numero 65 al mondo, vola quindi in semifinale, dove sfiderà la vincente del match tra Wang e Martic.