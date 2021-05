Shapovalov sfiora l’impresa, Nadal lo ribalta in tre set: il maiorchino centra i quarti a Roma

Un match emozionante e ricco di spettacolo ed emozioni, quelli di oggi pomeriggio tra Shapovalov e Nadal valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2021, quarto Masters 1000 della stagione,

Gli spettatori, che finalmente sono tornati a popolare nuovamente le tribune dei campi del Foro Italico e assistere dal vivo ai match, ringraziano.

Al termine di una battaglia lunga ben 3 ore e 36 minuti, è Rafa Nadal ad alzare le braccia al cielo ed esultare per una vittoria clamorosa. Il maiorchino ha dovuto faticare parecchio per avere la meglio sul giovane canadese, numero 14 del ranking ATP. Shapovalov ha subito messo in difficoltà Nadal, portando in pochissimo tempo il match sul 4-0. Il maiorchino non si è però mai arreso, lottando con tutte le sue forze in campo fino a ribaltare il match e aggiudicarsi una vittoria davvero importantissima: il match è terminato col punteggio di 3-6, 6-4, 7-6.

Nadal sorride a Roma: staccato il pass per i quarti di finale. Domani il maiorchino se la vedrà col vincente del match tra Zverev e Nishikori.