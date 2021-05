Berrettini scarico a Roma, l’energia del pubblico non basta: ai quarti degli Internazionali d’Italia ci va Tsitsipas

La sfida di oggi tra Berrettini e Tsitsipas era attesissima, sia da parte dei giocatori che degli spettatori. Il tennista azzurro, numero 9 del ranking ATP aveva lottato con tutte le sue forze per arrivare agli ottavi di finale e poter giocare davanti al suo pubblico, così come i tifosi sognavano di poter assistere dal vivo al match di un italiano, ancor meglio se proprio di un romano, agli Internazionali d’Italia.

L’esito del match non è stato però favorevole al miglior azzurro del circuito, e non ha quindi consentito ai tifosi sulle tribune di poter esultare.

E’ infatti Stefanos Tsitsipas, vincitore del torneo di Monte-Carlo, a staccare il pass per i quarti di finale del quarto Masters 1000 della stagione: il match è terminato dopo un’ora e 37 minuti di gioco, col punteggio di 7-6, 6-2. Berrettini, per la terza volta su tre match disputati contro Tsitsipas, non riesce ad avere la meglio sul greco.

Decisivo è stato il tie-break del primo set: Berrettini ha incassato un brutto colpo, ricevendo una serie di 6 punti consecutivi, quando si trovava in vantaggio, da parte di Tsitsipas. Il greco, adesso, sfiderà Djokovic ai quarti di finale.

