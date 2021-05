Berrettini agli ottavi agli Internazionali d’Italia! Adesso giocherà davanti al pubblico di Roma, Millman ko in due set

Un altro italiano agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia! Dopo Sonego, anche Matteo Berrettini accede al terzo turno del quarto Masters 1000 della stagione in corso al Foro Italico di Roma.

L’azzurro, numero 9 del ranking ATP, ha battuto oggi pomeriggio Millman in due set. Dopo un inizio complicato, in cui l’australiano è riuscito per un po’ a tenere testa al migliore italiano, Berrettini è riuscito a prendere in mano la situazione e portarsi verso la vittoria.

Il match è terminato dopo 1 ora e 19 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-2. Obiettivo raggiunto per Berrettini: adesso giocherà davanti al pubblico della sua Roma.

Niente da fare per Travaglia, che si è arreso in 2 set a Shapovalov.