MotoGP, Jack Miller davanti a tutti in Francia: tutti i piloti Yamaha fuori dalla top-10

Prima giornata in pista a Le Mans per i piloti della MotoGP: i campioni delle due ruote sono scesi sul circuito francese per le prime prove libere del Gp di Francia. Al termine della sessione mattutina è Jack Miller, vincitore del Gp di Jerez de la Frontera, il più veloce, col tempo di 1.38.007. L’australiano della Ducati ha preceduto il francese Zarco ed il campione del mondo in carica Joan Mir.

Un ottimo quinto posto per Marc Marquez, seguito da un buon Savadori. Yamaha in difficoltà: il più veloce del team di Iwata è stato Vinales, che si è piazzato al 12° posto, seguito da Franco Morbidelli e ValetninoRossi, 16° invece Fabio Quartararo, che deve riprendere confidenza con la moto dopo l’operazione al braccio per sindrome compartimentale.