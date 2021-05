Bottas domina le Fp1 del Gp di Spagna: le Ferrari alle spalle di Norris al Montmelò

E’ terminata la prima sessione di prove libere del Gp di Spagna. E’ Valtteri Bottas a piazzare la Mercedes davanti a tutti: il pilota finlandese ha chiuso le FP1 col miglior tempo, 1.18.504, lasciandosi alle spalle Max Verstappen ed il campione del mondo Lewis Hamilton.

Prima sessione non troppo soddisfacente per le Ferrari, che non riescono a stare ancora al passo di Mercedes e Red Bull: Leclerc e Sainz hanno chiuso le loro FP1 rispettivamente con un quinto e sesto tempo, alle spalle di un ottimo Lando Norris, quarto.

Sorride Vettel, che al Montmelò sembra aver ritrovato un po’ di fiducia con l’Aston Martin: il tedesco ha chiuso le Fp1 con un buon ottavo tempo. 15° invece Fernando Alonso.