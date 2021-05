Sfuma il primo titolo in un Masters 1000 per Berrettni: Zverev trionfa nella finale del Mutua Madrid Open

Una finale spettacolare oggi a Madrid. Alexander Zverev e Matteo Berrettini hanno dato luogo ad una sfida appassionante: una finale degna di uno Slam.

Al termine di un match durato 2 ore e 42 minuti di gioco, a festeggiare per la vittoria del titolo del Mutua Madrid Open, terzo Masters 1000 di stagione è un ottimo Zverev!

Una partita equilibrata, con i due tennisti che hanno lottato a denti stretti per ogni punto. Alla fine a spuntarla è stato però il 24enne di Amburgo: il tedesco, numero 6 del ranking ATP, ha sconfitto in tre set l’azzurro Berrettini.

Ottima prova di Berrettini, che solo qualche settimana fa ha conquistato il titolo di Belgrado. L’azzurro, numero 10 del ranking Mondiale, è stato sconfitto da Zverev, che ha trionfato in rimonta, col punteggio di 7-6, 6-4, 6-3. Per il tennista romano sfuma il primo titolo in un Masters 1000, due settimane dopo il trionfo nel 250 di Belgrado. Berrettini sara’ di nuovo in campo questa settimana al Foro Italico: il primo match degli Internazionali di Roma sara’ contro Basilashvili.