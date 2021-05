Berrettini fatica, ma vola in semifinale a Madrid! Garin ko in rimonta

Matteo Berrettini sorride e tira un sospiro di sollievo! Dopo un inizio difficile, con Garin che ha portato a casa il primo set, il tennista azzurro, numero 10 al mondo, è riuscito a riprendere in mano la situazione e ribaltare il match. Il miglior tennista italiano ha sconfitto in rimonta il cileno Garin, col punteggio di 5-7, 6-3, 6-0, in un match termnato dopo due ore e 7 minuti di gioco.

L’azzurro vola quindi in semifinale a Madrid, dove sfiderà Ruud, che ha sconfitto oggi Bublik. Ruud e Berrettini si sono affrontati tre volte in carriera ed il bilancio è di 2-1 in favore del norvegese. Le vittorie di Ruud sono state entrambe su terra rossa, al Roland Garros nel 2019 e nei quarti di finale dell’ultima edizione degli Internazionali d’Italia. L’azzurro invece ha trionfato su Ruud sul cemento degli US Open.