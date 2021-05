Jack Miller pazzesco, la Ducati vince anche a Le Mans: Quartararo da urlo, Marquez cade due volte

Le condizioni meteorologiche sono state le protagoniste indiscusse del weekend di gara di Le Mans, soprattutto del French Gp, andato in scena quaesto pomeriggio.

A qualche giro dall’inizio della corsa francese, i piloti sono stati costretti a rientrare ai box per cambiare moto a causa dell’arrivo della pioggia. Nonostante ciò, non sono mancate le cadute, da Rins a Marquez (caduto due volte, la prima mentre si trovava al comando), passando per Savadori, Mir e Aleix Espargaro.

Nonostante le tante cadute, lo spettacolo in pista non è mai mancato, tra sorpassi e controsorpassi, ma dopo un po’ di tempo di assestamento, i piloti sono riusciti a riprendere confidenza col circuito, che piano piano si è andato asciugando, dando il benvenuto ad un bel cielo sereno e soleggiato, per un finale di gara spettacolare.

E’ Jack Miller, alla fine, ad aggiudicarsi il Gp di Francia. L’australiano sigla un fantastico bis dopo la doppietta Ducati di due settimane fa a Jerez de la Frontera. Miller si lascia alle spalle i due padroni di casa, Zarco e Quartararo, pazzo di gioia per il suo risultato dopo l’operaziona al braccio. Quarto Pecco Bagnaia, seguito da un buon Petrucci. Decimo invece Maverick Vinales, mentre ha chiuso all’11° posto Valentino Rossi, davanti al fratello Luca Marini.

Le parole della Top-3

Miller: “E’ stata una gara molto frenetica, non c’era praticamente vento prima della gara, a metà gara sono arrivati vento e pioggia e quando siamo rientrati c’è stata la bandiera rossa, i primi giri sono stati insidiosi. Non erano le modalità che avremmo voluto in questa modalità, ma mi sono avvicinato e piano piano ce l’ho fatta. La pista si stava asciugando e non sapevo se tornare ai box o meno, ho deciso di continuare. Ringrazio il team, sono straordinari”.

Zarco: “sono davvero felice, è una grande gara. Quando abbiamo visto la pioggia abbiamo fatto un giro in più, ma forse se avessimo cambiato la moto prima avremmo potuto vincere. SArebbe stato possibile vincere, ma è stato bagnato a lungo, Jack aveva la soft al posteriore e questo forse lo ha aiutato all’inizio. Comunque 20 punti oggi sono molto positivi”

Quartararo: “non so quante gomme abbiano gli altri, ma la mia gomma era fin troppo morbida, eravamo 19esimi nelle Fp3, c’erano condizioni molto insidiose, Rins è caduto subito, noi siamo andati abbastanaza bene, sono contento, è davvero come una vittoria per me, sono felicissimo“.