Giro d’Italia 2021, il ruggito di Peter Sagan nella 10ª tappa: a Foligno arriva la 117ª vittoria in carriera

Il ruggito di Peter Sagan scuote il Giro d’Italia 2021, lo sprinter della Bora si prende la decima tappa in volata, tagliando per primo il traguardo di Foligno.

Una tattica di squadra perfetta, coronata dal successo dello slovacco che non lascia scampo a Gaviria, bruciandolo con un’azione spaventosa negli ultimi metri di gara. Secondo sigillo al Giro d’Italia per Peter Sagan, che inanella la vittoria numero 117 in carriera, la diciottesima nei grandi giri.

La top-ten di giornata

Niente da fare per gli avversari, costretti ad arrendersi allo strapotere dello slovacco, capace di bruciare sul traguardo Fernando Gaviria e Davide Cimolai, rispettivamente secondo e terzo. Quarta posizione per Stefano Oldani, seguito da Vermeersch e De Bondt, mentre Vendrame e Albanese devono accontentarsi della settima e ottava piazza. Nono Elia Viviani, mentre Molano completa la top-ten. La Maglia Rosa resta infine sulle spalle di Egan Bernal, che precede di 1 secondo in classifica Aleksandr Vlasov.