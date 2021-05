Spettacolo Cecchinato nel torneo ATP di Parma, l’azzurro vince la battaglia con Munar e centra la finale

Marco Cecchinato conquista la finale del torneo ATP di Parma, vincendo una vera e propria battaglia all’ultimo sangue contro Jaume Munar. Il tennista azzurro suda le proverbiali sette camicie per avere la meglio sullo spagnolo, imponendosi con il risultato di 7-6, 1-6, 6-1 dopo due ore e quaranta minuti di partita.

Una lotta che Cecchinato riesce a piegare a proprio favore, centrando così la prima finale dell’anno, la quinta in carriera nel circuito ATP. Un successo costruito punto su punto e meritato per il numero 104 del ranking, capace di rimanere calmo dopo 6-1 subito nel secondo set e replicare con il medesimo punteggio nella decisiva frazione, ottenendo così il pass per la finale. Nell’ultimo atto del torneo ATP di Parma se la vedrà con il vincente della sfida tra Korda e Paul, in campo nel tardo pomeriggio di oggi.