Matteo Berrettini prende a pallate Ruud, la finale nel Masters 1000 di Madrid è realtà

Matteo Berrettini conquista la finale del Masters 1000 di Madrid, compiendo un autentico capolavoro nel match contro Casper Ruud. Il numero 1 azzurro prende letteralmente a pallate il proprio avversario, annientandolo dal primo all’ultimo punto sotto tutti i punti di vista.

Una prestazione perfetta quella di Berrettini, che non lascia scampo al norvegese e lo stende con il punteggio di 6-4, 6-4 dopo un’ora e ventuno minuti di partita. Una gara a senso unico, condotta dal tennista italiano senza alcun patema soprattutto nel secondo set, nel quale Ruud non riesce letteralmente a giocare. Nella sua prima finale in un Masters 1000 in carriera Matteo Berrettini se la vedrà con Alexander Zverev, capace di battere in semifinale Dominic Thiem.