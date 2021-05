Berrettini, che fatica! Basilashvili mette in difficoltà l’azzurro: rimonta e vittoria per Matteo agli Internazionali d’Italia

Che spettacolo questi italiani del tennis! Nonostante l’eliminazione di Musetti, il bilancio di oggi agli Internazionali d’Italia è positivo per gli azzurri. Pochi minuti dopo il successo di Sonego su Monfils, anche Matteo Berrettini è riuscito a conquistare un’importante vittoria.

Il miglior tennista italiano, attualmente al 9° posto della classifica ATP, ha dovuto faticare, a pochi giorni dalla finale del Mutua Madrid Open, persa contro Zverev.

Dopo un primo set sotto tono, vinto dall’avversario di Berrettini, il georgiano Basilashvili, numero 30 della classifica maschile mondiale, il tennista romano è riuscito a reagire e rimontare, ottenendo un’importantissima vittoria all’esordio nel suo torneo di casa. Berrettini supera quindi il primo turno del quarto Masters 1000 della stagione e ai 16esimi farà i conti con l’australiano Millman.

“Immaginavo che il campo fosse pieno, è difficile trovare motivazioni quando uno stadio così bello è vuoto, ho fatto un po’ di fatica all’inizio ma poi ho trovato le motivazioni giuste, ho pensato ad arrivare più in là per poter giocare davanti al pubblico”, queste le prime parole di Berrettini, ai microfoni di Sky, subito dopo la vittoria. L’azzurro ha spiegato dove ha trovato le forze per ribaltare il match.