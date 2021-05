Vince sempre lei! Simona Quadarella imprendibile nei 1500 sl, oro europeo a Budapest! Sul podio anche Caramignoli

La quinta giornata di sfide alla Duna Arena di Budapest è iniziata in un modo davvero speciale e spettacolare per l’Italia! In vasca sono scese le nuotatrici della 1500 stile libero, con Simona Quadarella che si è subito mostrata in grande forma.

La 22enne romana ha subito dettato il ritmo portandosi in netto vantaggio sulle avversarie. Vantaggio che non è mai stato colmato dalle rivali. E’ Simona Quadarella la campionessa europea dei 1500 stile libero: l’azzurra ha chiuso la sua gara in 15.53.39, seguita dalla russa Kirpichnikova a oltre 7 secondi e dall’altra azzurra Caramignoli.

Dopo gli 800 stile libero, l’azzurra si porta a casa un altro oro preziosissimo, confermandosi la regina del mezzofondo e facendo ‘mangiare la polvere’ alle sue rivali nei 1500.

Si tratta del quinto oro europeo consecutivo per Simona Quadarella, che va a caccia del triplete a Budapest, così come accaduto a Galsgow e punta adesso l’oro anche nei 400 sl, che si disputeranno domenica.

“L’obiettivo era portare a casa un oro e questo mi rende veramente contenta!“, queste le prime parole di Quadarella dopo la gara.