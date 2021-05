Europei di nuoto, Paltrinieri d’argento e Acerenza di bronzo nei 1500 stile libero a Budapest: la vittoria a Romanchuk

E’ iniziato un nuovo pomeriggio di sfide alla Duna Arena di Budapest dove sono in corso gli Europei di nuoto 2021. Ad aprire le danze gli atleti della 1500 stile libero, per la finalissima che decreta i migliori nuotatori d’Europa.

Romanchuk si è subito portato in vantaggio, imponendo il ritmo e lasciando i rivali sempre a rincorrere. Gregorio Paltrinieri ha lottati fino alla fine ma il divario dal suo avversario ucraino è stato troppo alto da colmare. Il nuotatore azzurro ha provato a limare un po’ il distacco, chiudendo la sua gara al secondo posto. Uno splendido argento per SuperGreg, reduce da un tris di ori nelle acque libere. Un podio speciale per l’Italia, con Domenico Acerenza che conquista un bellissimo bronzo.

14.39.89, questo il tempo di Romanchuk, 14:42.91, quello di Paltrinieri, 14:54.36, quello di Acerenza.

Le parole degli azzurri

Acerenza: “sono soddisfatto della medaglia, avrei detto che era impossibile prendere una medaglia agli europei, invece eccomi qua, ce l’ho fatta! Sapevo che alla fine c’era da spingere di più e ho spinto al massimo“, ha dichiarato l’azzurro ai microfoni Rai dopo la gara.

Paltrinieri: “è stata dura ma sono contento, è un tempo incredibile per quello che ho fatto la settimana scorsa e me la sono battuta con Romanchuk che è uno dei più forti al mondo. Sono molto contento, non me lo immaginavo dopo la stanchezza di questa settimana, tanta roba, sono contento, dovevo dare uno scossone rispetto a quello che era successo ieri, ho provato questa tattica e sono contento di come è andata“, ha concluso Paltrinieri.