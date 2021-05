Warm-up bagnato a Le Mans, giornata di pioggia in Francia dove oggi è in programma il GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP.

Condizioni difficili per tutti sul circuito transalpino ma non per Danilo Petrucci, capace di far segnare il miglior tempo in sella alla sua KTM con il crono di 1:44.515. Il vincitore dell’edizione 2020 del GP di Francia precede di oltre due decimi la Ducati di Jack Miller mentre Miguel Oliveira si ferma a mezzo secondo dal compagno di marca.

Bene Valentino Rossi

Quarto tempo per Pecco Bagnaia, seguito in classifica da Joan Mir e Johann Zarco. Buona la sessione di Valentino Rossi che si piazza in settima piazza, davanti a Lecuona e Morbidelli. Decimo infine Viñales abile a precedere Marc Marquez, protagonista di una caduta in curva 3.