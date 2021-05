Serie B, Salernitana ad un passo dalla A ma il Monza spera: la situazione a 90′ dal termine

Mancano solo novanta minuti alla fine della regular season di Serie B e ancora mancano alcuni verdetti, in particolare per quanto riguarda la parte alta della classifica.

L’Empoli è già in Serie A, ma resta da assegnare il secondo posto che vale un’altra promozione diretta: in corsa ci sono Salernitana e Monza divise da due punti in classifica. I granata sono avvantaggiati, perché nell’ultimo turno affronteranno il già retrocesso Pescara, dunque basterà un successo per festeggiare il salto di categoria. Saranno playoff invece per il Lecce, fermato sul 2-2 dalla Reggina al Via del Mare.

Zona retrocessione

Per quanto riguarda invece la parte bassa della classifica, sono già retrocesse Pescara, Reggiana ed Entella. Se quest’ultima era già certa della C, il verdetto per abruzzesi ed emiliani è arrivato oggi dopo le sconfitte con Cremonese e Spal. E’ salvo invece l’Ascoli, mentre negli ultimi 90 minuti si deciderà lo svolgimento dei play-out in base al risultato di Pordenone-Cosenza. Nel caso in cui vincessero i calabresi, il match si rigiocherà per la permanenza in B, in caso contrario saranno i neroverdi a salvarsi senza giocare lo spareggio.