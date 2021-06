L’Europeo U21 per l’Italia è già finito, manita del Portogallo: ma che cuore gli azzurri di Nicolato

L’Europeo U21 dell’Italia finisce nei quarti di finale, al cospetto di un Portogallo tutt’altro che superiore agli azzurri. I lusitani si impongono 5-3 dopo i tempi supplementari, staccando il pass per la semifinale dove se la vedranno con i cugini della Spagna. Il ct Nicolato non può però rimproverare nulla ai suoi ragazzi, riusciti a raddrizzare una partita complicatasi nei primi 45 minuti di gioco con la doppietta di Dany Mota, prima del punto del 2-1 firmato Pobega. Nella ripresa è Ramos a calare il tris, seguito immediatamente dal 3-2 di Scamacca. L’acuto di Cutrone a due minuti dalla fine manda le squadre ai supplementari, dove gli azzurri restano però subito in 10 per il rosso a Lovato. Il Portogallo allora ne approfitta e, nei secondi 15 minuti dell’extra-time, trova i gol qualificazione con Jota e Conçeiçao.

Spagna e Olanda col brivido

Oltre al Portogallo, in semifinale ci vanno anche Olanda, Spagna e … : tutte riuscite a staccare il pass per il penultimo turno del torno al termine di vere e proprie battaglie. Le ‘Furie Rosse‘ stendono la Croazia ai supplementari con la doppietta di Puado, mentre gli ‘Orange‘ eliminano la Francia con il gol nel recupero di Boadu. Nell’ultimo quarto di finale, la Germania elimina ai rigori la Danimarca e sfiderà in semifinale proprio l’Olanda.

I risultati dei quarti di finale dell’Europeo U21:

Olanda-Francia 2-1

Spagna-Croazia 2-1 dts

Portogallo-Italia 5-3 dts

Danimarca-Germania 2-3 dcr

Gli accoppiamenti della semifinale:

Olanda-Germania

Spagna-Portogallo