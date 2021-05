Cadono i giganti nella Q1 delle Qualifiche del GP di Jerez: eliminati Marc Marquez e Valentino Rossi

Niente da fare per Marc Marquez e Valentino Rossi nella Q1 delle Qualifiche del GP di Jerez, lo spagnolo e il pesarese falliscono l’accesso alla Q2 e domani partiranno nelle retrovie. Sono Franco Morbidelli e Brad Binder a staccare il pass per il turno successivo, escludendo tutti gli altri piloti presenti in pista nella Q1.

L’otto volte campione del mondo della Honda scatterà domani quattordicesimo, mentre Valentino Rossi partirà due caselle più indietro, precisamente in diciassettesima posizione. Un brutto colpo per il pesarese, considerando come il suo compagno di squadra sia riuscito a entrare tra i migliori 12. Un risultato annunciato invece per Marquez, protagonista questa mattina di una brutta notizia che lo ha anche costretto ad andare in ospedale.