La Ducati ruggisce al Mugello, Bagnaia il più veloce nelle FP2: disastro per Rossi che chiude penultimo

La Ducati fa la voce grossa nella seconda sessione di prove libere del GP del Mugello, piazzandosi al comando con Pecco Bagnaia dopo una mattinata non andata per il verso giusto. Il motore Desmo torna a ruggire nelle FP2 e a beneficiarne è il pilota italiano, che ferma il crono sull’1:46.157 e ottiene così il miglior tempo non solo della sessione, ma dell’intera giornata. Seconda posizione per Alex Rins, che sfrutta al meglio il potenziale della sua Suzuki per centrare un ottimo piazzamento in queste FP2.

Rossi penultimo

Alle spalle dello spagnolo si piazza un grandissimo Franco Morbidelli, prima Yamaha in classifica nonostante disponga di una M1 non ufficiale. Quarto tempo per Fabio Quartararo, seguito dalle due KTM di Binder e Oliveira, mentre non va oltre la settima posizione Nakagami con la sua Honda LCR. Ottavo Aleix Espargaro, che tiene dietro la Ducati di Miller e la Pramac di Zarco. Dodicesimo Marquez alle spalle del campione del mondo Mir, affonda infine Valentino Rossi che chiude addirittura penultimo la seconda sessione di libere.