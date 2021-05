Cala il sipario sulle FP1 del GP del Mugello: la Yamaha sorprende le Ducati, malissimo Marquez e Rossi

Cala il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP del Mugello ed ecco subito le prime sorprese, con la Ducati costretta a seguire Yamaha e Suzuki. Il miglior tempo infatti è di Maverick Viñales, che ferma il crono sull’1:46.593 e piazza la sua M1 davanti a tutti in queste FP1. Seconda posizione per la Pramac di Johann Zarco, abile a tenere dietro le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir, apparse piuttosto consistenti in questa prima sessione.

Male Rossi e Marquez

Quinto tempo per Franco Morbidelli, seguito dalla Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia e dall’altra Pramac di Michele Pirro. Fabio Quartararo ottavo davanti a Jack Miller, mentre è Miguel Oliveira a completare la top-ten. In netta difficoltà sia Marc Marquez che Valentino Rossi, rispettivamente 16° e 17° davanti ad un impalpabile Danilo Petrucci.