Formula 1, la Red Bull domina le FP1 del GP di Monaco: la Ferrari però brilla con un super Sainz

La prima sessione di prove libere del GP di Monaco sorride alla Red Bull, che piazza le proprie due monoposto nei primi tre posti della classifica finale.

Il pilota più veloce in pista è Sergio Perez che, proprio sul finire delle FP1, riesce a fermare il crono sull’1:12.487 precedendo di poco più di un decimo un super Carlos Sainz. Lo spagnolo strappa un sorriso alla Ferrari in una mattinata complicata, caratterizzata dal problema al cambio occorso sulla monoposto di Charles Leclerc. Terza posizione per Max Verstappen, riuscito a centrare il terzo tempo addirittura con gomme medie, al contrario delle soft usate da Perez e Sainz.

Quarta posizione per un sorprendente Pierre Gasly, abile a precedere le due Mercedes di Hamilton e Bottas, rispettivamente al quinto e sesto posto con un gap di oltre mezzo secondo dalla Red Bull. Settima la McLaren di Norris, mentre completano la top-ten Vettel, Tsunoda e Raikkonen. Ultima posizione infine per Charles Leclerc, rimasto in pista solo per nove minuti per poi tornare definitivamente ai box per colpa di un problema al cambio.