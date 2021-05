Europei di nuoto, delusione azzurra nelle prime due finali: nessuna medaglia per gli italiani

Sono andate in scena le prime due finali degli Europei di nuoto in corso a Budapest ed in nessuna delle due è arrivata una medaglia per gli italiani. Tante erano le aspettative sulla finale dei 400 stile libero maschile, con Gabriele Detti e Marco De Tullio in gara.

I due azzurri, però, non sono riusciti a salire sul podio europeo, autori di una prestazione non soddisfacente. I due azzurri hanno chiuso la loro gara al quarto e quinto posto, con Detti col crono di 3.46.07 e De Tullio col crono di 3.46.36. La gara è stata vinta da Martin Malyutin, col tempo di 3.44.18, seguito da Felix Auboexk e Danas Rapsys.

400 misti donne

Per quanto riguarda la gara femminile dei 400 misti Ilaria Cusinato e Sara Franceschi hanno chiuso rispettivamente al quarto e quinto posto, con una prestazione non troppo deludente. La vittoria è andata alla Iron Lady Katinka Hosszu, col crono di 4’34”76, seguita da Mihalyvari e Willmott.