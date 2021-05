Sfuma il sogno inglese! In finale di Europa League ci va il Villarreal, la Roma ci prova ma passano i Red Devils

Sfuma per un soffio il sogno inglese di avere 4 squadre nelle finali europee. Dopo i successi di Manchester City e Chelsea, che si sfideranno nella finale di Champions League, non ci sarà un derby tutto inglese anche in Europa League.

Roma-Manchester United

I Red Devils, questa volta, hanno decuto alla Roma. I giallorossi hanno provato a riscattarsi dopo la deludente sconfitta d’andanta, chiudendo il match con un buon 3-2, in rimonta. Un risultato che, dopo il 6-2 dell’andata, non è sufficiente alla Roma per sognare la finale. Sarà il Manchester United, quindi, a scendere in campo per la sfida che decreterà il vincitore della competizione.

Arsenal-Villarreal

Non sorride invece l’Arsenal. Nonostante delle occasioni clamorose, con Aubameyang che ha colpito il palo per ben due volte, a causa del pareggio, per 0-0, è il Villarreal a staccare il pass per la finalissima di Europa League, grazie alla vittoria per 2-1 conquistata all’andata. La finale, dunque, sarà tra una spagnola ed un’inglese.