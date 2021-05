Europei di nuoto, Benedetta Pilato ad un decimo dal record mondiale! I risultati delle batterie della 6ª giornata

Un pass per la finale e nove per le semifinali, con Benedetta Pilato che porta il record italiano nei 50 rana in 29”50, ad un decimo dal mondiale della statunitense Lilly King, nella sesta e penultima sessione di batterie degli Europei di Budapest, in svolgimento alla Duna Arena.

Non finisce di stupire, di migliorarsi e di crescere Benedetta Pilato che si prende con il record dei campionati, italiano assoluto, nonché del mondo ed europeo juniores, la semifinale dei 50 rana. La 16enne di Taranto e argento iridato a Gwangju – tesserata per CC Aniene – nuota in 29”50, cancellando il 29”61 siglato agli Assoluti di Riccione lo scorso 18 dicembre e si porta a due centesimi dal record europeo (29”48) – che l’enfant prodige lituana Ruta Meilutyte, campionessa di tutto tra i 14 e i 16 anni, stampò in semifinale ai Mondiali di Barcellona 2013 – e a un decimo dal primato mondiale nuotato da Lilly King proprio nella Duna Arena per l’oro mondiale del 2017 con cui la 24enne statunitense, già olimpionica, realizzò la prima doppietta iridata poi bissata a Gwangju due anni dopo.

Così come per i 100, le batterie dei 50 valgono come una finale per le azzurre e questa volta a rimanere fuori è Martina Carraro. L’altra qualificata infatti è una super Arianna Castiglioni con il secondo tempo. La 23enne di Busto Arsizio – tesserata per Fiamme Gialle e Team Insubrika, argento nei 100 – chiude con il personale in 30”15 che cancella il 30”30 nuotato per il bronzo a Glasgow 2018.

Carraro – bronzo nella doppia distanza, tesserata per Fiamme Azzurre ed NC Azzurra 91 e allenata da Cesare Casella – è nona in 30”57. Si ferma anche Lisa Angiolini (Virtus Buonconvento), diciottesima in 31”39. La prima delle straniere è la finlandese Ida Hulkko, autrice di 30″40, seguita dalla svedese che ha vinto i 100 Sophie Hannsson (30″46).

Una superba 4×100 stile libero mista vola in finale con il miglior tempo. Manuel Frigo (48”90), Thomas Ceccon (47”84), Chiara Tarantino (54”73) e Silvia Di Pietro (54”90) toccano in 3’26”37 non troppo lontani dal record italiano di 3’24”55 di Filippo Magnini, Luca Dotto, Erika Ferraioli e Federica Pellegrini per l’argento a Londra 2016. Dietro agli azzurri i polacchi Jakub Kraska, Kacper Majchrzak, Kornelia Fiedkiewic e Alicja Tchorz in 3’26”95. Sorride Di Pietro arrivata alla decima gara in una settimana.

Le fatiche in staffetta e per la doppia finale dei 100 d’argento appaiono già alle spalle. La campionessa europea in carica Margherita Panziera – tesserata per Fiamme Gialle e CC Aniene, e allenata da Gianluca Belfiore – registra in scioltezza il miglior tempo dei 200 dorso in 2’08″52 (1’02″64). La 25enne di Montebelluna e primatista italiana nuota il miglior tempo in 2’08”52 (1’02”64), unica a scendere sotto il 2’09 in mattinata. Alle sue spalle c’è la diciottenne austriaca Lena Grabowski, seconda in 2’09”12.

Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzerri si guadagnano la semifinale dei 50 stile libero. Il 22enne di Torino e argento nella doppia distanza – tesserato per Fiamme Oro e CN Torino, bronzo con la 4×100 stile libero e con la 4×100 mista mixed e allenato da Antonio Satta – tocca a quattro centesimi dal personale (21”97) in 21”93 che vale il quarto tempo; il 26enne di Firenze – tesserato per Esercito e RN Florentia e seguito da Paolo Palchetti, terzo con la 4×100 sl – chiude ottavo in 22”01. Si ferma Leonardo Deplano (CC Aniene) undicesimo e terzo degli italiani nei sedici, in 22”10. Il più veloce è l’olandese Thom De Boer in 21”76, seguito dal francese e vice campione olimpico Florent Manaudou in 21”86.

Nei 50 farfalla passano il turno Elena Di Liddo e la primatista italiana (25”78) Silvia Di Pietro rispettivamente con il nono e il quindicesimo tempo. La 27enne pugliese – tesserata per Carabinieri e CC Aniene e seguita da Raffele Girardi, bronzo con la 4×100 mista mixed – chiude in 26”28; la 29enne di Roma – tesserata per Carabinieri e CC Aniene e preparata da Mirko Nozzolillo – in 26”57; eliminate le emiliane Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91) in 26”79 e Costanza Cocconcelli (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91) in 26”90. Comanda la transalpina Melanie Henique – bronzo iridato a Shanghai 2011 e continentale a Budapest 2010 – in 25”30.

Tre azzurri in due centesimi nei 100 farfalla, ma uno resta fuori dalla semifinale. La spuntano il campione europeo in carica Piero Codia – tesserato per Esercito e CC Aniene e allenato da Alessandro D’Alessandro – e il bronzo della doppia distanza Federico Burdisso – tesserato per Aurelia Nuoto e seguito da Simone Palombi – che sono sesto e settimo rispettivamente in 51”82 e 51”83; eliminato Matteo Rivolta – tesserato CC Aniene e seguito da Marco Pedoja – nonostante il nono crono in 51”84. L’ungherse Kristof Milak – oro nei 200 farfalla – è il migliore in 50”64 (record dei campionati eguagliato).

Così gli italiani nelle batterie della 6ª giornata

Sabato 22 maggio

200 dorso fem

1. Margherita Panziera 2’08”52 qualifcata alla semifinale

50 stile libero mas

1. Thom De Boer (Ned) 21”76

4. Alessandro Miressi 21”97 qualificato alla semifinale

8. Lorenzo Zazzeri 22”01 qualificato alla semifinale

11. Leonardo Deplano 22”10 eliminato

50 farfalla fem

1. Melanie Henique (Fra) 25”30

9. Elena Di Liddo 26”28 qualificata alla semifinale

15. Silvia Di Pietro 26”57 qualificata alla semifinale

26. Ilaria Bianchi 26”79 eliminata

27. Costanza Cocconcelli 26”90 eliminata

100 farfalla mas

1. Kristof Milak (Hun) 50”64

6. Piero Codia 51”82 qualificato alla semifinale

7. Federico Burdisso 51”83 qualificato alla semifinale

9. Matteo Rivolta 51”84 eliminato

23. Alberto Razzetti 52”48 eliminato

50 rana fem

1. Benedetta Pilato 29”50 RI-CR-WJ-EJ (precedente 29”61 di Benedetta Pilato del 18/12/2020 a Riccione) qualificata alla semifinale

2. Arianna Castiglioni 30”15 pp (precedente 30”30 del 08/08/2018 a Glasgow) qualificata alla semifinale

9. Martina Carraro 30”57 eliminata

18. Lisa Angiolini 31”39 eliminata

4×100 stile libero mixed

1. Italia 3’26”37 qualificata alla finale

Manuel Frigo 48”90, Thomas Ceccon 47”84, Chiara Tarantino 54”73, Silvia Di Pietro 54”90

Semifinali e finali dalle 18.00

800 stile libero maschile

Gabriele Detti

Gregorio Paltrinieri

100 stile libero femminile

nessun’italiana qualificata

50 rana maschile

Nicolò Martinenghi

Alessandro Pinzuti

semi 200 dorso femminile

Margherita Panziera

semi 50 stile libero maschile

Alessandro Miressi

Lorenzo Zazzeri

semi 50 farfalla femminile

Silvia Di Pietro

Elena Di Liddo

semi 100 farfalla maschile

Piero Codia

Federico Burdisso

semi 50 rana femminile

Benedetta Pilato

Arianna Castiglioni

200 dorso maschile

nessun italiano qualificato

200 misti femminile

Ilaria Cusinato

Sara Franceschi

4×100 stile libero mixed

Italia