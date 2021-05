Rissa nella redazione di Rai Sport: volano pugni tra due giornalisti

La redazione di Rai Sport di Saxa Rubra, ieri pomeriggio, si è trasformata in un ring: una discussione sull’aria condizionata è degenerata in una lite incredibile.

Un giornalista 58enne, specializzato nel pugilato, ha litigato con un collega 51enne, cronista di calcio. L’appassionato di pallone è stato colpito da un pugno al naso dal collega, così dopo aver perso parecchio sangue è stato trasportato in ospedale in ambulanza a causa di una sospetta frattura.

L’aggressore è stato acocmpagnato in Questura e sulla vicenda sta indagando la Polizia. Non è stata fatta alcuna denuncia tra i colleghi, ma il giornalista che ha dato il pugno rischia la denuncia d’ufficio per lesioni personali.