Tirate di capelli, schiaffi e calci volanti: furiosa rissa tra calciatrici in Coppa di Bulgaria [VIDEO]

Una rissa pazzesca si è scatenata durante il match di calcio femminile tra Barocco e Pirin, valido per l’accesso alla finale di Coppa di Bulgaria. Le giocatrici delle due squadre hanno dato vita ad un parapiglia che ha coinvolto anche i componenti delle panchine, entrati in campo alcuni per dividere e altri per alimentare la già furiosa lite. Tirate di capelli, schiaffi e anche qualche calcio volante tra le protagoniste della rissa, sedata a fatica dagli arbitri che hanno estratto anche qualche cartellino rosso.