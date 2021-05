Un tifoso del Milan stuzzica Nainggolan, la replica è velenosa: “come vincono se non tirano mai in porta?”

Radja Nainggolan non è il tipo che ama mandarle a dire, anzi non perde occasione per rispondere a chi lo stuzzica anche sui social.

Il centrocampista del Cagliari questa volta se l’è presa con un tifoso del Milan, che gli ha ironicamente fatto notare come la squadra sarda si sarebbe salvata in anticipo se avesse giocato così bene come contro i rossoneri. Parole che non sono piaciute a Nainggolan che, senza pensarci su due volte, ha replicato in maniera velenosa: “e non piangere cazzo… come fanno a vincere se non tirano in porta?“. Di seguito lo screenshot del botta e risposta: