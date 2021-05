Milan-Donnarumma, un nodo difficile da sciogliere: la proposta di Raiola è esagerata per il club

La partita di domani tra Atalanta e Milan sarà l’ultima da tesserato in rossonero per Donnarumma. Il Milan sta lavorando per far restare il portiere 22enne in squadra, ma c’è ancora qualche nodo da sciogliere.

Mino Raiola, agente di Donnarumma, che desidera restare in rossonero, ha infatti richiesto una maxi commissione per far andare in porto l’affare. L’agente chiede 10 milioni all’anno per Donnarumma, ma non solo: Raiola vuole un riconoscimento di quasi 20 milioni di euro, cifra che il Milan non è disposto a spendere.

Donnarumma, che il 30 giugno diventerà svincolato, non resterà di certo senza squadra: sono tanti i club che sembrano interessate al portiere italiano, come Barcellona e Juventus, Gigio perà desidera restare in rossonero, ma bisognerà trovare una soluzione. Il Milan è disposto ad offrire 8 milioni di euro netti al calciatore, ma Raiola sembra aver rifiutato categoricamente: “ne servono almeno 10, abbiamo già offerte di questo tipo“.

All’offerta per Donnarumma si aggiunge poi la commissione richiesta da Mino Raiola che vuole 20 milioni di euro. C’è chi crede che, però, l’agente potrebbe anche ‘accontentarsi’ di 10/15 milioni. Per capire quanto potrà andare a Raiola, però, bisogna attendere i dettagli del contratto, e alla lunghezza di esso.