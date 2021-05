Sassuolo-Juventus, Buffon tiene in piedi i bianconeri: splendida la parata sul rigore di Berardi [VIDEO]

Ha annunciato l’addio alla Juventus, ma Gigi Buffon continua a stupire con la maglia bianconera addosso. L’ultima prodezza arriva al Mapei Stadium, con il rigore parato a Berardi che tiene in piedi la sua squadra in questo momento delicatissimo. Un balzo sulla propria sinistra che neutralizza il tiro dell’attaccante neroverde, disperatosi per l’errore commesso dagli undici metri. Una parata che lancia Buffon ancora di più nella storia, visto che con i suoi 43 anni è diventato il portiere più anziano ad aver respinto un rigore in Serie A.

