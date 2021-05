La Sampdoria ha annunciato oggi l’addio di Claudio Ranieri. Il tecnico romano ha deciso di interrompere il suo lavoro nella squadra blucerchiata a causa della mancanza di ‘contenuti e presupposti’ per proseguire il percorso insieme.

La nota del club

Giornata di saluti per Claudio Ranieri, che ha annunciato il suo addio alla Sampdoria dopo un campionato e mezzo alla guida dei blucerchiati. «Ho detto oggi alla squadra che non resterò per un altro anno – rileva il mister -, voglio però ringraziare tutti. I calciatori sono stati dei ragazzi meravigliosi, soprattutto in un momento come il Lockdown, alla fine del quale ci siamo salvati. Quest’anno abbiamo lottato, combattuto: abbiamo fatto tante partite belle, qualcuna sbagliata, ma questo è il calcio. Voglio ringraziare i miei calciatori di vero cuore».

Tifosi. Nel corso dell’ultima conferenza stampa, Ranieri ci tiene a celebrare la Sampd’Oro, una squadra che ha fatto sognare chiunque fosse legato ai nostri colori: «Voglio rendere omaggio alla squadra dello Scudetto, la squadra campione 30 anni fa. Una squadra di ragazzi eccezionali, guidati da un allenatore come Boskov e soprattutto da un presidente come Paolo Mantovani, che hanno regalato un sogno alla tifoseria doriana. Per ultima cosa, voglio salutare e ringraziare i tifosi: mi è dispiaciuto tantissimo non averli allo stadio, non potergli far vedere una Sampdoria che ha lottato su ogni pallone e contro ogni avversario. Spero con tutto il cuore di essere stato un rappresentante che a loro è piaciuto avere come allenatore del Doria».