Quartararo sorridente, sui social la foto con Valentino Rossi: “il Dottore ha detto…”

Domenica amarissima per Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha ha dovuto fare i conti con un problema al braccio che gli ha impedito di conquistare un podio ed una nuova vittoria, dopo la partenza dalla pole position, conquistata sabato.

Il francese è rientrato in Francia per degli accertamenti, saltando così i test che si sono tenuti oggi sul circuito di Jerez e sembra abbia deciso di sottoporsi ad un intervento martedì, ad Aix-en-Provence, in modo tale da poter essere in pista a Le Mans.

“C’è un punto in cui il sangue non circola bene. Bisogna dunque bloccare la zona, ma è un’operazione benigna, perché è molto meno pesante rispetto ad un vero intervento per sindrome compartimentale“, ha dichiarato Éric Mahé, manager di Quartararo.

“Non eravamo in alcun modo preoccupati per Le Mans nemmeno con un’operazione classica, avrebbe potuto correre, lo ha già fatto in passato. ma in questo caso è veramente benigno e molto rapido”, ha aggiunto.

L’ironia di Quartararo

Sereno e ottimista per il suo futuro, Quartararo ha postato sui social una foto insieme a Valentino Rossi, scattata dopo uno scambio di caschi, accompagnato dall’annuncio: “il dottore ha detto, ci vediamo a Le Mans più forte che mai💪🏼“.