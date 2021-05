Quanto guadagnerà Mourinho alla Roma? Nemmeno il tempo di stupirsi dell’arrivo in Italia dello Special One, che i tifosi della Roma e non solo si sono domandati quale sarà lo stipendio garantito dalla società giallorossa all’allenatore portoghese.

L’alto profilo dello Special One obbligherà la famiglia Friedkin a mettere mano al portafogli, ma la cifra non sarà sicuramente quella garantita dal Tottenham all’ex manager dell’Inter che andrà a guadagnare circa 7,5 milioni di euro all’anno più bonus per tre anni. In Premier League invece, Mourinho riusciva a portarne a casa addirittura sedici, grazie al contratto firmato con Levy, presidente degli Spurs.

LEGGI ANCHE: Iniziali gialle su sfondo rosso, Mourinho è già pazzo di Roma: sui social spunta la sua nuova cover [FOTO]

Primo anno più ricco

Nel primo anno che Mourinho trascorrerà alla Roma però il suo stipendio sarà uguale a quello percepito al Tottenham, che coprirà la differenza d’ingaggio sul primo anno. Nella stagione 2021/2022 dunque Mourinho guadagnerà 16 milioni, dei quali 9 verranno garantiti dal club inglese sulla base di una clausola concordata tra le parti: in caso di esonero il Tottenham avrebbe dovuto pareggiare la cifra di un eventuale contratto a cifre minori fino a giugno del 2022. Negli anni successivi, Mourinho potrà poi anche superare i 7,5 milioni di parte fissa con i bonus, legati alla vittoria dello Scudetto e alla Champions. La Roma comunque avrà uno… sconto, garantito dal decreto crescita che ha favorito questa operazione (per la Roma 7 milioni di euro netti sono 10 lordi, non 14).